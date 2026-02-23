Ciria espera que la denuncia contra Laporta "no afecte a la reputación" del club

"Estoy un poco cansado de ver representantes del club entrando y saliendo de juzgados. Eso a los socios no nos gusta porque, aunque sea de forma indirecta, el club está permanentemente perjudicado por esta situación", ha afirmado durante la presentación de su plan Ciria +1500, donde ha explicado cómo tiene pensado generar 1.500 millones de euros libres de caja en su primer mandato, si gana las elecciones.

Las palabras de Ciria se producen después de que este lunes 'El Periódico' haya informado de la denuncia presentada por un socio barcelonista ante la Audiencia Nacional en la que se detallan una serie de operaciones y transacciones económicas en el extranjero.

Además de Laporta, entre los denunciados también figura buena parte de su equipo directivo, entre ellos el presidente en funciones Rafael Yuste, Maria Elena Fort, Ferran Olivé, Josep Cubells o el exvicepresidente económico Eduard Romeu. "Lo único que espero es que el Barça se mantegan al margen y esto no le cause ningún tipo de dificultad", ha comentado Ciria.

Según esta información, la denuncia fue presentada a última hora del pasado viernes en el juzgado de guardia del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y se ha acompañado de 38 documentos, entre los que figuran "información empresarial y artículos de prensa sobre las operaciones (Nike y construcción del nuevo estadio)" sobre las que pivota la acusación.

En este sentido, el líder de Moviment '42' ha subrayado el "compromiso" de su candidatura de "implementar un nuevo código ético" y "revisar todas las operaciones del club para garantizar que esté absolutamente limpio" si llegan a la presidencia.

"La transparencia es la determinación de hacer las cosas bien, con un equipo jurídico y de 'compliance' contrastado y de primer nivel, con asambleas abiertas claramente participativas en las que se dará toda la información tanto legal como económica como patrimonial del club e informado trimestralmente a los socios de la salud del club", ha explicado.

Y también, según ha precisado, "teniendo compañeros de viaje a la altura del Barça, no que se llamen Nipa, Vestigia, los moldavos o Aramark con el tema digital, cuando son una empresa de catering".