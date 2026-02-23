El Sevilla vuelve al trabajo aliviado tras el triunfo en Getafe y con la mira en el derbi

La sesión que dirigió el técnico argentino Matías Almeyda, que ante el 'eterno rival' cumplirá el segundo de los siete partidos con los que fue sancionado tras su expulsión hace dos jornadas frente al Alavés, fue la habitual de recuperación tras la disputa de un partido.

Almeyda, para el domingo, pierde por sanción al central francés Tanguy Nianzou, quien vio en Getafe la quinta tarjeta amarilla del curso, con lo que cumple ciclo, y también es baja por motivos disciplinarios el centrocampita Joan Jordán, quien cumple su segundo y último partido de castigo tras ver la roja directa ante el Alavés.

En ese partido frente a la formación vitoriano también fue expulsado, por dos tarjetas amarillas, el lateral Juanlu Sánchez, quien cumplió su suspensión en Getafe y volverá a estar a disposición del entrenador para el derbi.

En el capítulo de lesionados, estuvieron ausentes en el Coliseum los centrales Andrés Castrín y el brasileño Marcao Teixeita, el extremo el suizo Rubén Vargas y el lateral izquierdo Joaquín Martínez 'Oso' y, de ellos, es Castrín el que va más adelantado en su recuperación después de que el pasado sábado se uniera parcialmente al entrenamiento de la plantilla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con estos condicionantes, el Sevilla inició una semana de trabajo en la que el ambiente puede estar menos tenso que en las precedentes, cuando a la goleada encaja en Mallorca (4-1) enlazó dos empates consecutivos a uno en el Sánchez-Pizjuán, ante el Girona y el Alavés.

Esos dos empates, en los que el conjunto andaluz tuvo como positivo el que les ganó a ambos rivales directos el coeficiente particular, los ha unido ahora con el triunfo en Getafe, con lo que son tres jornadas seguidas sin perder por primera vez en esta temporada.

Además, en los primeros seis encuentros de la segunda vuelta de LaLiga, los de Almeyda suma nueve puntos de dieciocho, con sólo ese partido perdido en Son Moix (4-1), dos victorias, ante el Athletic (2-1) y Getafe (0-1), y tres igualadas, en Elche (2-2) y ante el Girona (1-1) y Alavés (1-1).

Otro dato favorable que recuperó el Sevilla en Getafe fue el de ganar como visitante, lo que hizo por cuarta vez en el curso después de lograrlo anteriormente en Gerona (0-2), Vitoria (1-2) y en Madrid ante el Rayo (0-1), todas en la primera parte de la temporada, ya que la última, en Vallecas, se remontaba al pasado 28 de septiembre en la séptima jornada, hace casi cinco meses.

Ahora llega otra salida, aunque sin moverse en esta ocasión de Sevilla, para disputar el derbi en La Cartuja, la casa provisional del Betis mientras que se concluye la reforma del estadio Benito Villamarín, por lo que la cita será histórica al disputarse por primera vez en este recinto un encuentro de liga entre los dos equipos hispalenses.