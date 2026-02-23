Farías confía en que Barcelona podrá remontar ante Argentinos Juniors en la Libertadores

"Tenemos que jugar buen fútbol en cualquier lugar y aprovechar las sensaciones que tenemos, de que podemos revertir", señaló Farías a periodistas en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, previo al viaje hacia Argentina.

El exseleccionador de Venezuela y Bolivia aseguró que es un "partido decisivo", del cual "siempre se quiere salir airoso", por lo que están con "el deseo" y "las ganas" de triunfar.

"Sabemos que son partidos cerrados. Un gol nos mete en la disputa de la clasificación. Estamos muy ilusionados y con mucha fe", añadió.

Farías y sus dirigidos saldrán ante Argentinos Juniors con la esperanza de tomarse la revancha tras la victoria del sábado en el torneo ecuatoriano por 1-0 contra Técnico Universitario, en el que anotó el atacante argentino Darío Benedetto, que se reencontró con el gol después de dos años.

El entrenador añadió este lunes que el partido en Buenos Aires "será parecido" al que se disputó el miércoles pasado en Guayaquil, que fue el primer encuentro oficial de Barcelona en la actual temporada.

Pero que el equipo va a "estar mejor" en este encuentro, ya que irán "completos" y "sanos", descartando complicaciones físicas tras los dos encuentros que tuvieron entre miércoles y sábado.

"El fútbol de alto nivel es de ataque y defensa y estamos preparados para las dos cosas", expresó.

En el partido de la liga ecuatoriana ante Técnico Universitario, Farías dio descanso a los defensas Byron Castillo, Luca Sosa y Jonathan Perlaza; a los centrocampistas Jhonny Quiñónez y Tomás Martínez; y al atacante Darío Benedetto, que ingresó en los últimos 30 minutos del encuentro, con miras a esta cita internacional.