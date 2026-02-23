Iván Leko: “Cuando hablas del Atleti, la imagen que te viene es Simeone”

“Simeone era un jugador fantástico, un ganador y un líder en el campo. Y como entrenador lleva 15 años en el Atlético de Madrid a este nivel, en uno de los clubes más grandes del mundo. Cuando hablas del Atlético de Madrid, la imagen que te viene a la mente es Diego Simeone. Tengo mucho respeto por todo lo que ha hecho en este club. Su capacidad para jugar, sus resultados, su motivación, su energía y su pasión sigue siendo increíble”, valoró.

“Mucho respeto por él. Me hace ilusión jugar contra él”, añadió el técnico, que apuntó que espera “otro tipo” de encuentro diferente al de ida: “En Madrid, con 70.000 hinchas y con un adversario muy importante, las circunstancias son diferentes. No tenemos mucho que perder y sí tenemos mucho que ganar”.

“Tenemos que estar listos y estar muy, muy motivados para poder competir contra el Atlético de Madrid. Cuando juegan en casa, ejercen muchísima presión sobre todo en los primeros 20 minutos. Tenemos mucho respeto por el Atleti. Sabemos sus debilidades, pero también sus puntos fuertes. Estamos con confianza en nuestra forma de jugar”, agregó en la rueda de prensa en el estadio Metropolitano.

Ivan Leko remarcó que su equipo tiene “un plan” para el duelo. “Siempre jugamos nuestro fútbol. Tenemos respeto para el Atleti, pero mantendremos nuestra idea de fútbol, que es controlar el juego con el balón, tener mucha intensidad, con mucha presión… Eso, sobre el papel, es fácil, pero jugamos contra un gran rival y en su casa. Va a depender mucho de ellos también”, añadió.

“Queremos más y demostrar que éste no es nuestro límite. Hemos venido para competir y mostrar que nosotros podemos hacer algo contra los grandes equipos. Sabemos contra quién jugamos. La presión es del Atlético”, advirtió el entrenador, que remarcó su ambición en el Metropolitano y resaltó el equipo que tiene el conjunto rojiblanco.

“Es una gran plantilla, hecha de 20 grandes jugadores. Empezar a hablar de uno u otro no sería muy serio. Vamos a tener contra nosotros a once grandes jugadores del Atlético de Madrid. Un día es uno, otro es otro, pero nosotros hemos venido aquí para intentar hacer la sorpresa”, destacó.