Nico y Barrios avanzan en su recuperación, pero aún son baja ante el Brujas

Los dos se ejercitaron al margen en diferentes ritmos, cada uno con un recuperador y en distintas fases de la puesta a punto, más cercana en el caso del extremo argentino, aunque Barrios también está en la parte final, con el partido contra el Barcelona de dentro de una semana, en las semifinales de la Copa del Rey, como objetivo para ambos futbolistas.

Aún no estarán disponibles en el duelo de este martes contra el Brujas, en el que Simeone recupera a Rodrigo Mendoza, que cumplió sanción por ciclo de cinco tarjetas amarillas el pasado sábado ante el Espanyol.

Ante tanta carga de encuentros, como es habitual, el equipo se entrenó a dos velocidades en la sesión matutina en el Centro Deportivo de Majadahonda, con los titulares del último choque a menor ritmo y con los suplentes con más intensidad.

Durante la sesión, Simeone mantuvo una charla individualizada con David Hancko, con ambos sentados en la banda. La conversación fue más allá de los diez minutos.

