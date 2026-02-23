Ordóñez: “Estamos preparados para los grandes partidos”

“Estoy feliz por estar aquí. Obviamente, uno de mis sueños. Creo que será un gran partido, contra un gran rival. Se nos complicó el primer partido, pero lo supimos trabajar y se dieron las cosas. Va a ser un partido muy fuerte contra un gran rival. Estamos preparados para grandes partidos y grandes cosas. Será un buen partido”, expuso en rueda de prensa en el estadio madrileño.

“Ya sabemos que aquí es muy duro, porque el hincha apoya mucho, pero nosotros estamos preparados para estos grandes partidos y rivales, como es el Atlético”, añadió el central ecuatoriano, “orgulloso y muy feliz” de representar a su país en la máxima competición europea, con el objetivo de darle “grandes alegrías al pueblo ecuatoriano”.

Ordóñez está preparado para el choque. “Siempre uno se sorprende cuando juega con grandes jugadores, pero, la verdad, yo he trabajado desde hace mucho tiempo para estos grandes partidos y grandes cosas”, dijo.

“Mi carrera me ha ayudado mucho a poder manejar los ánimos y esas ansias que tengo antes de jugar un partido muy importante. He madurado un poco y veo natural jugar esta clase de partidos. Es mi sueño. Mis emociones están enfocadas en estos partidos tan importantes y darlo todo para mi equipo y mis compañeros”, explicó.

