Fútbol Internacional
23 de febrero de 2026 - 15:25

Ordóñez, sobre el interés de los clubes ingleses: “Con el tiempo y trabajo, se dará”

Madrid, 23 feb (EFE).- Joel Ordóñez, futbolista internacional ecuatoriano del Brujas, dijo este lunes que está “concentrado” en su equipo “y en dar lo mejor” en su actual club, pero abrió la puerta a su salida a Inglaterra en algún momento, tras el interés de varios equipos de ese país en el pasado mercado, al decir que, “con el tiempo, se dará”.

Por EFE

“Estoy concentrado en mi equipo y en dar lo mejor en mi club, principalmente. Y creo que todo se dará con el tiempo. Con trabajo y sacrificio se dará, pero ahora estoy enfocado en el partido. Quiero trabajar para mi equipo y dar muchas alegrías al club en el que juego”, manifestó cuando fue preguntado por su futuro en la rueda de prensa previa al partido entre su equipo y el Atlético de Madrid.