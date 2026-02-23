23 de febrero de 2026 - 15:25
Ordóñez, sobre el interés de los clubes ingleses: “Con el tiempo y trabajo, se dará”
Madrid, 23 feb (EFE).- Joel Ordóñez, futbolista internacional ecuatoriano del Brujas, dijo este lunes que está “concentrado” en su equipo “y en dar lo mejor” en su actual club, pero abrió la puerta a su salida a Inglaterra en algún momento, tras el interés de varios equipos de ese país en el pasado mercado, al decir que, “con el tiempo, se dará”.
“Estoy concentrado en mi equipo y en dar lo mejor en mi club, principalmente. Y creo que todo se dará con el tiempo. Con trabajo y sacrificio se dará, pero ahora estoy enfocado en el partido. Quiero trabajar para mi equipo y dar muchas alegrías al club en el que juego”, manifestó cuando fue preguntado por su futuro en la rueda de prensa previa al partido entre su equipo y el Atlético de Madrid.