Saravia: “Tuve ofertas interesantes, pero apareció el Valencia y no dudé ni un minuto”

“Estoy contento, muy feliz por esta oportunidad en el club y muy motivado para lo que viene. Es una oportunidad muy importante para mí. Venir también a LaLiga y jugar con los mejores. Feliz por la decisión. Mi idea siempre va a ser dar lo mejor”, dijo en declaraciones al club de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) tras el anuncio de su fichaje hasta el final de temporada.

Saravia, que llega libre para suplir la baja de Dimitri Foulquier, se mostró “muy ansioso” por conocer a la afición y el estadio de Mestalla. “Voy a representar muy bien la camiseta, desde la actitud y la ‘garra’ y desde lo táctico”, aseguró.

“Soy un defensa que puede jugar tanto de lateral derecho como de ‘stopper’ por derecha haciendo la función de tercer central también, lo he hecho en varios clubes. Soy un jugador bastante agresivo, me gusta ser protagonista, con mentalidad ganadora. Espero aportar mi granito de arena al club y ayudar a los compañeros”, se definió.

El nuevo jugador valencianista también contó que “las sensaciones son muy buenas, las primeras horas también conociendo las instalaciones del club y a los compañeros”. Además, en la plantilla valencianista se ha reencontrado con caras conocidas como sus compatriotas Guido Rodríguez y Lucas Beltrán.

“A Guido lo conozco de la selección argentina, hemos compartido Copa América. He hablado con Lucas también y me ha comentado maravillas del club, de la afición”, dijo.

El futbolista natural de Córdoba habló de la conexión entre su localidad argentina y su nuevo club: “El Valencia tiene una historia muy especial con los cordobeses. (Mario) Kempes, (Pablo) Aimar, Beltrán y ahora me sumo yo. Cada cordobés que ha pasado por aquí ha dejado una buena imagen”.

“El futbolista argentino tiene unas características muy especiales: sacrificado, con mucho carácter y con ganas de ganar. Eso va de la mano con la afición del Valencia”, agregó.

Saravia también envió un mensaje a la afición valencianista. “Que acompañen, porque siempre lo han hecho. Es su tradición, ser fieles al equipo y esta no va a ser la excepción. Se vienen partidos muy importantes y tenemos que estar todos juntos para cumplir los objetivos”, finalizó.