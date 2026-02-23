Siete apercibidos en el Atlético

Menos Pablo Barrios, que sigue con su recuperación de una lesión muscular que lo ha dejado fuera de los últimos cinco choques, seis con el de este martes, el resto están disponibles para el partido con el conjunto belga, con el riesgo de una sanción si son amonestados y el Atlético sigue adelante en la competición, después del 3-3 de la ida en Brujas.