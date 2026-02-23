23 de febrero de 2026 - 09:35
Siete apercibidos en el Atlético
Majadahonda (Madrid), 23 feb (EFE).- El Atlético de Madrid mantiene la alerta por las tarjetas amarillas en la Liga de Campeones, con el entrenador Diego Simeone y los jugadores Marc Pubill, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Pablo Barrios, Thiago Almada y Giuliano Simeone apercibidos de sanción en el encuentro de vuelta de la ronda previa a los octavos de final de este martes contra el Brujas en el Metropolitano.
Menos Pablo Barrios, que sigue con su recuperación de una lesión muscular que lo ha dejado fuera de los últimos cinco choques, seis con el de este martes, el resto están disponibles para el partido con el conjunto belga, con el riesgo de una sanción si son amonestados y el Atlético sigue adelante en la competición, después del 3-3 de la ida en Brujas.