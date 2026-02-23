Un equipo es investigado por inundar su campo a propósito para suspender un partido

Según las imágenes recuperadas de las cámaras de seguridad del estadio, el club utilizó los aspersores para regar el campo pese a que ya estaba lloviendo.

Colocado en la decimonovena posición de la tabla, el King’s Lynn Town está peleando por no entrar en descenso y llegó a ese partido contra el South Sields con varias bajas por lesiones y por enfermedad.

Las autoridades de esta liga no profesional han confirmado que están investigando lo ocurrido, que han pedido el contenido de las cámaras de seguridad y que harán las pesquisas necesarias para determinar si hubo intencionalidad en inundar el césped para que el partido no se pudiera llevar a cabo.