Una final inquietante en febrero

El 3-3 de la ida señala las necesidades del equipo de Diego Simeone. También lo avisa para la vuelta de este martes, sin ningún margen de error ni ninguna excusa; cara a cara frente a su futuro más inmediato en el torneo de los torneos, el que le falta aún en su historia, imposible todavía para el técnico y para el Atlético.

Advertido está, con la experiencia de todo lo que conlleva la Liga de Campeones. No perdona los errores. Tampoco espera a nadie. Cada detalle es crucial. Descuidada su ventaja de dos goles de la ida, nivelado también después su 2-3 a favor, la irregularidad es un riesgo siempre latente en el equipo rojiblanco, más aún en esta temporada, aunque en menor medida en su territorio, más que fiable, pese a algunas excepciones.

Aunque su último compromiso en casa en Europa fue la extraña derrota con el Bodo/Glimt, al que pudo golear en la primera parte, pero con el que perdió en la segunda, o aunque cayó por 0-1 con el Betis, el influjo de su estadio lo da una fortaleza indudable cuando juega en casa. El pasado sábado remontó al Espanyol (4-2). Antes, había ganado 13 de sus 14 partidos de esta campaña como local.

Simeone pide energía a la afición, entre tanta carga de minutos. Es el octavo encuentro del Atlético desde el pasado 31 de enero. Y cinco de ellos por debajo de las 72 horas de descanso: el 0-0 con el Levante, las derrotas 0-1 con el Betis y 3-0 con el Rayo Vallecano, el triunfo 4-2 ante el Espanyol y el duelo de este martes con el Brujas, que se disputará 67 horas y 45 minutos después de la finalización del partido contra el equipo catalán del sábado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Simeone, que mantiene las bajas por lesión de Pablo Barrios y Nico González, pero recupera a Rodrigo Mendoza, tras cumplir sanción contra el Espanyol, necesita gestionar los esfuerzos. Es esencial en este tramo.

Ni Julián Alvarez ni Koke Resurrección jugaron de inicio ante el Espanyol para volver al once contra el Brujas. A Álex Baena, de vuelta a la titularidad, y Ademola Lookman, goleador ya cuatro veces en seis partidos, los reemplazó en el minuto 61 y se los espera de inicio este martes. Y a Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Giuliano Simeone los relevó en el tramo final del partido del sábado en el Metropolitano.

Los siete, previsiblemente, partirán desde el equipo inicial ante el Brujas, igual que Jan Oblak, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri en una alineación con la incógnita de Alexander Sortloth.

En principio, pese a sus siete goles en 2026 y su gran partido el sábado, el ’9’ noruego apunta a la suplencia, en la competencia con Griezmann, una vez que Julián Alvarez es indiscutible en el equipo titular, más aún con sus dos goles en los últimos tres encuentros, después de una secuencia de once sin batir la portería rival.

Enfrente, el Brujas hizo los deberes durante el fin de semana con una trabajada victoria contra el Lovaina en la que su entrenador, Ivan Leko, combinó titulares habituales con jugadores de la reserva para dar algo de descanso a los futbolistas que posiblemente jueguen de inicio este martes.

Mamadou Diakhon, Joaquin Seys, Kyriani Sabbe o Aleksandar Stankovic comenzaron desde el banquillo, pero en el once titular que venció al Lovaina por 2-1 no faltaron un ya recuperado Carlos Forbs -que asistió con un pase de la muerte para el gol que abrió el marcador-, el capitán Hans Vanaken o el goleador Nicolo Tresoldi, que volvió a encontrar portería después de hacerlo ya el pasado miércoles en el estadio Jan Breydel en el partido de ida.

También fue titular Raphael Onyedika, una de las grandes ausencias para los flamencos este martes en Madrid por acumulación de amarillas. "No tenemos otro Rapha, así que tendremos que buscar otra solución", reconoció Leko.

La victoria ante el Lovaina consolida al Brujas en la tercera posición de la Jupiler Pro League, a un punto del Sint-Truidense y a tres del líder, el Union Saint Gilloise, a falta de cuatro jornadas para que concluya la fase regular de la competición.

El Brujas aprovechará el encuentro contra el Atlético de Madrid para lanzar una campaña solidaria en favor de la donación de sangre y plasma: sus jugadores saltarán al Metropolitano con camisetas con el lema "Sin sangre no hay gloria", un juego de palabras con el habitual mantra del club, "Sin sudor no hay gloria".

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Baena, Koke, Griezmann; Giuliano, Julián Alvarez y Lookman.

Brujas: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Stanković, Lemaréchal; Vanaken; Forbs, Tresoldi, Diakhon.