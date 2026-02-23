Vilajoana confía en incrementar un 30% los ingresos sin comprometer "futuro ni patrimonio"

La propuesta se centra en tres ejes estratégicos que, según el empresario, permitirán al FC Barcelona generar recursos de forma sostenible: la concesión de equipamientos, el impulso de La Masía como generadora de valor deportivo y económico, y nuevas vías de negocio vinculadas a la economía digital.

Vilajoana ha planteado que operadores especializados asumirían la gestión de los equipamientos del club y los costes asociados, como parte de una estrategia para revertir la "situación crítica" que, a su juicio, atraviesa la entidad.

"Se cede la explotación de la instalación y el club obtiene beneficios sin poner un euro", ha explicado el empresario catalán, quien ha citado como ejemplo el Palau Blaugrana y ha señalado que existen equipamientos "infrautilizados".

"Es el modelo que se está aplicando en Estados Unidos, donde la mayoría de las infraestructuras están en manos de expertos", ha añadido durante la presentación desde su sede electoral, en la avenida Diagonal 682 de la capital catalana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El empresario estuvo acompañado por el economista Jordi Mercader, quien ha advertido de que "la situación es francamente crítica" y ha calificado de "peligrosas" las herramientas utilizadas hasta ahora para salir del "pozo", ya que "con el beneficio ordinario es imposible cubrir las necesidades de tesorería".

Mercader ha asegurado que, incluso dando por válidos los beneficios del último ejercicio -"que yo no me creo", ha matizado-, el club tardaría "más de 100 años en cubrir la deuda ordinaria". "Es una deuda monstruosa que se ha ido sosteniendo a base de vender activos para cubrir necesidades financieras del día a día", ha afirmado.

El economista ha sostenido que los números reales "no están en la superficie" y que su equipo ha tenido que realizar "arqueología financiera" para analizarlos. En este sentido, ha considerado "una práctica recurrente" el cambio de auditor en los últimos años.

Asimismo, ha subrayado que la situación obliga a adoptar medidas estructurales y no soluciones coyunturales basadas en la venta de activos.

Entre las líneas estratégicas planteadas figura potenciar La Masía como "una industria clave" en la formación de talento y como herramienta para generar valor deportivo y económico, así como abrir nuevas vías de negocio vinculadas a la economía digital, como la comercialización de contenidos, infoproductos y la conexión directa con la audiencia global y socios comerciales.

Mercader también ha propuesto ofrecer a los socios la posibilidad de participar en proyectos generadores de ingresos, a los que denominó "activos regenerativos", para que puedan beneficiarse económicamente de iniciativas impulsadas por el club.

Por su parte, Vilajoana ha defendido que la entidad necesita "gente muy preparada" y ha subrayado que la prioridad de un club deportivo es disponer de las instalaciones necesarias para atender a todas sus secciones, incluidas las femeninas. "Si lo necesito pero no tengo un euro, hay que buscar soluciones", ha apuntado.

Además, ha indicado que una de las nuevas fuentes de ingresos debería proceder del sector digital, a través de la venta de contenidos y productos, así como mediante la creación de mecanismos que permitan conectar a la audiencia digital con socios estratégicos.

Con todo, el precandidato ha marcado como líneas rojas "la ética y la imagen que ha de dar el Barça" y ha advertido de que, si la entidad no puede asociarse con empresas de prestigio y debe crear sociedades recientes para cerrar acuerdos, "tiene un problema enorme de credibilidad".

"Si para crecer tienes que recurrir a empresas de criptomonedas investigadas por la justicia, es que algo no funciona. Si tus acuerdos estratégicos dependen de compañías creadas hace apenas seis meses, el problema es evidente. ¿De verdad no había otro país dispuesto a asociarse con el Barça que no fuera el Congo? Todo esto demuestra que los actuales gestores no saben hacer la 'O' con un canuto", ha añadido.

Finalmente, ambos han coincidido en que el crecimiento debe abordarse con una visión a medio y largo plazo, evitando "hipotecar" el futuro del club y sin caer en una lógica permanente de maximización de ingresos.