Aursnes: “No debería haber espacio para el racismo”

Consultado sobre qué considera que debe ocurrir si se da un episodio racista en un partido, el futbolista noruego respondió que no tenía "ningún comentario", aunque resaltó que "no debería haber espacio para el racismo en ningún sitio".

"Si alguien tratase a otro de manera diferente, por su color de piel o por lo que sea, sería totalmente inaceptable”, dijo en rueda de prensa.

Declaraciones de un Aursnes que comentó que “no” iba a “comentar nada sobre Prestianni” tras una semana marcada por los presuntos insultos racistas de Prestianni a Vinícius Junior en el partido de ida de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Según defiende el futbolista y sus propios compañeros, Vinícius volvió a sufrir un episodio racista sobre un terreno de juego. Esta vez, supuestamente, de un rival. Sin una imagen y un sonido que demuestre lo ocurrido, pero con la palabra de Vinícius, que rápidamente se dirigió al colegiado, quien activó el protocolo antirracismo, el argentino Gianluca Prestianni le llamó “mono” durante el partido entre Benfica y Real Madrid.

Una semana de tensión que Aursnes explicó cómo la vivió el vestuario del Benfica.

“Ha sido una semana un poco diferente para nosotros, pero hemos intentado ser una piña; estar juntos. Hemos tenido un partido el fin de semana y nos sentimos listos para el partido de mañana, con el convencimiento de que podemos ganar”, comentó.

"Nos sentimos bien. Deseando que llegue el partido mañana. Será un buen partido. No nos hemos rendido en Liga, pero es complicado. Mañana es una final, tenemos que ganar. No hay otra; y creemos que somos capaces de hacerlo”, añadió.

Además, el centrocampista del Benfica insistió en que, a pesar de la dificultad de tener que darle la vuelta a un 0-1 en contra de la ida en el Bernabéu, confían en clasificarse para los octavos de final.

“El Bernabéu y el Real Madrid son algo especial, pero hemos intentado prepararnos lo más normal posible, con el convencimiento de que podemos salir y ganar. El grupo confía en que podemos conseguirlo”, señaló.