Bahía se juega el pase en la Libertadores con Éverton Ribeiro ante O'Higgins

Los dirigidos por Rogério Ceni están obligados a ganar por al menos dos goles de diferencia para avanzar a la tercera fase, pues un triunfo por la mínima llevará la definición a los penaltis.
Aunque entrará a la cancha nuevamente sin Ruan Pablo, Michel Araújo, David Duarte y Kanu, todos lesionados, el conjunto brasileño atraviesa en general un buen momento, con seis victorias en los últimos diez partidos.
El retorno de Éverton Ribeiro, quien cumplió suspensión, será una de las fichas principales de Ceni para el ataque, junto con el camisa 10 Everaldo.
El delantero anotó dos goles en los últimos cinco encuentros y aparece como una de las opciones más claras para definir ante los chilenos.
Pese a llegar con ventaja, el entrenador de O'Higgins, Lucas Bovaglio, es consciente de la dificultad de jugar en Salvador y, como parte de su estrategia, es posible que refuerce la parte defensiva sin descuidar el ataque.
El técnico argentino, sin embargo, no contará con el delantero Esteban Moreira, que sigue recuperándose de una lesión, mientras que Esteban Calderón, está en duda.
El ganador del encuentro se enfrentará en la próxima fase de la Libertadores al vencedor del duelo entre Argentinos Juniors y Barcelona de Guayaquil.