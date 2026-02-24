Barcelona y Madrid, entre las mejores ciudades para disfrutar del fútbol, según estudio

La capital británica es la favorita por parte de los aficionados españoles para viajar y ver el fútbol, con un 32 % de los votos, seguida por Barcelona, con un 13 %, y Madrid (11 %).

Sin embargo, a la hora de decantarse por la oferta gastronómica de una de ellas, Madrid es la elegida, con el 25 % de los votos, por delante de Barcelona (15 %) y San Sebastián, que quedó en tercera posición.

El estudio, realizado por la empresa Enterprise Rent A Car, patrocinadora de la Liga Europa y la Liga Conferencia, incluyó a mil aficionados de cada uno de las cinco grandes ligas: Francia, España, Inglaterra, Alemania e Italia (5.000 en total).

Además, el 78 % de los seguidores españoles afirma tener algún tipo de superstición para el día del partido, como llevar una prenda de ropa especial. No obstante, el 56 % de los aficionados reconoce que se ha marchado de un partido antes del pitido final, mientras que el 32 % declara hacerlo con frecuencia.

En el informe también se destaca que el 81 % de los encuestados aseguró estar dispuesto a viajar tres horas o más para ver a su equipo, en tanto que el 66 % afirma que el resultado en el campo no es lo más importante, citando otros factores como la historia, el ambiente del día de partido y el vínculo con la comunidad.