Ciria propone construir una segunda Masia en unos terrenos del Barça en Viladecans

"Necesitamos otro centro de alto rendimiento. Las instalaciones actuales se quedan pequeñas para La Masia femenina y las secciones. El Ayuntamiento de Viladecans está encantado con la propuesta", ha remarcado el precandidato.

Ciria ha avanzado esta propuesta en la presentación de su proyecto para el Espai Barça, que prevé alcanzar los 30 millones de euros de ingresos anuales y un beneficio neto de entre 10 y 15, y la inclusión de un polideportivo para los vecinos, entre otros recintos.

Para empezar el acto desde su sede electoral, Ciria ha asegurado que la actual financiación del Espai Barça solo cubrirá los gastos para el estadio, por lo que ha incidido en la necesidad de recaudar los fondos para construir una zona recreativa y de servicios en los aledaños que pueda ser explotada diariamente.

El precandidato ha explicado que esta financiación contará con 40 millones de los patrocinadores, otros 40 del coinversor de un hotel que se construirá en el Espai Barça y 54 millones de inversión propia, sin que el socio tenga que pagar nada.

Ciria ha estado acompañado por el emprendedor tecnológico y estratega digital Pau Fernández, y por el economista Jordi Gil, quien ha detallado que el valor de mercado del espacio superaría los 300 millones, la valoración económica del club crecería un 2,8% en seis años y su valoración empresarial aumentaría en 224 millones.

Fernández, por su parte, ha remarcado que el Barcelona "hace 40 años que tiene tres líneas de negocio: ingresos en días de partido, comercial y televisión". "O creamos nuevas líneas de negocio o el club es insostenible", ha añadido.

Este proyecto para el Espai Barça incluye restaurantes de cocina catalana y establecimientos de tipologías variadas, un restaurante con una estrella Michelin, un hotel, atracciones temáticas e interactivas basadas en las cinco 'Champions' del Barça, un espacio comercial con 30 tiendas con preferencia para los patrocinadores del club y tiendas temáticas de los mismos, una aceleradora de empresas emergentes, y experiencias con exjugadores y socios en el museo.

También incluye la creación de un polideportivo destinado de manera preferente para los vecinos de Les Corts. "Faltan espacios deportivos en el barrio. Queremos que el vecino de Les Corts pueda vivir dentro del Barça, poner en valor al club y una zona abandonada. Queremos integrar la practica del deporte y la ciudadanía en la vida diaria del club", ha señalado Ciria.

El precandidato ha aclarado que el Palau Blaugrana queda fuera de este proyecto, pues tendrá una presentación individualizada en los próximos días con "un arquitecto destacado del país", y que la explotación del Espai Barça sería íntegramente del club, a excepción de la del hotel, que sería compartida.

Este proyecto de Espai Barça está inspirado en los casos de éxito de los Atlanta Braves, los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers de la NFL, según han especificado Ciria, quien ha agregado que todos estos recintos se ubicarían dentro de los planos actuales del Espai Barça.

Por otra parte, el precandidato ha señalado que no tiene "nada que ver" con la denuncia que un socio ha presentado contra el presidente saliente y también precandidato, Joan Laporta, por presunto blanqueo de capitales y cobro de comisiones indebidas, entre otros delitos.

También ha respondido que no le "molesta" que el entrenador Hansi Flick acudiera ayer a la presentación del libro del expresidente -"tiene libertad absoluta para acudir a los actos que crea oportunos", ha dicho-, y ha afirmado que la recogida de firmas va "muy bien", "mejor" de lo que esperaban.

"Quizás seamos los menos sexys, pero no caeremos en trincheras, que es donde nos quieren llevar. No gritaremos. Somos los que más crecemos porque explicamos proyectos reales, la gran alternativa a la junta patriarcal donde uno manda y quince aplauden. Pero no nos conformamos con pasar las firmas, tenemos que dar un golpe sobre la mesa", ha declarado Ciria.