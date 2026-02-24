Courtois: "No podemos aceptar nunca el racismo ni la homofobia"

"Me parece igual de grave si son insultos homofóbicos. He visto las imágenes de la grada durante el partido y es deporable ver eso en un estadio. Te puede caer mejor o peor un jugador, pero hacer eso (gestos de mono) es lamentable. No sé si el Benfica lo ha lamentado o no. Ha dicho que va a perseguir a los aficionados que hicieron gestos de mono, pero creo que hay muchas cosas que no se han hecho bien", lamentó Courtois en rueda de prensa.

"Tanto el racismo como la homofobia no podemos aceptarlo nunca. Es igual de fuerte el insulto. Si al decir eso Prestianni no se tapó la boca, tapándosela creo que sí lo dijo", añadió en referencia a unas imágenes iniciales en la celebración de Vinícius en la que el jugador del Benfica le llame presuntamente "maricón", antes de taparse la boca con la camiseta y realizar los descalificativos que activaron el protocolo antiracismo.

Courtois respondió a las palabras del presidente Rui Costa, que defendió a su jugador al asegurar que está siendo "crucificado como una persona racista y es todo menos racista". Crítico con el Benfica, por la denuncia de una acción del juego de Fede Valverde que no ha sido sancionada, respaldó a Vinícius.

"Usar lo de Fede no tiene nada que ver, son lances del juego y no tenía intención de golpear a un rival. Al quitarte a alguien de encima lo quieres empujar. Lo de Prestianni es difícil porque es palabra contra palabra. Ellos van a creer lo que dice su jugador y nosotros estamos al cien por cien con Vini", explicó.

"Ha hecho miles de batallas en el campo, con defensas rivales ha tenido muchos piques y jamás ha dicho algo así. Creo en Vini al cien por cien pero como se ha tapado la boca con la camiseta nunca lo podrenos saber. El Benfica defiende a su jugador y mucho más no podemos hacer nosotros. Será la UEFA la que decida", añadió.