El Benfica no permite preguntas sobre el ‘caso Prestianni’ en rueda de prensa

“Ni João Tralhão ni Fredrik Aursnes van a responder preguntas sobre Prestianni. El club ya ha informado y el presidente lo ha hecho esta mañana”, dijo el oficial de prensa del Benfica antes de comenzar la comparecencia del técnico asistente de José Mourinho y del centrocampista noruego.

“Sobre este tema, la introducción ha sido clara. No vamos a hablar del tema”, respondió João Tralhão cuando se le hizo una pregunta sobre el futbolista argentino.

El mismo argumento utilizó Aursnes: “No voy a comentar nada de Prestianni”.

Aunque, en su caso, sí dejó un alegato en contra del racismo, al ser preguntado sobre qué se debería hacer si se diera un episodio racista en un terreno de juego, sin alusión directa al ‘caso Prestianni’

“No debería haber espacio para el racismo en ningún sitio. Si alguien tratase a otro de manera diferente, por su color de piel o por lo que sea, sería totalmente inaceptable”, dijo en rueda de prensa.

Prestianni viajó a Madrid junto al resto de la expedición del Benfica, a la espera de que se resuelva el recurso presentado por el club portugués contra la suspensión provisional del extremo por parte de la UEFA tras ser acusado de proferir insultos racistas contra el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior.

Vinícius, según defiende el futbolista brasileño y sus compañeros del Real Madrid, volvió a sufrir un episodio racista sobre un terreno de juego. Esta vez, supuestamente, de un rival.

El extremo del Real Madrid acusó a Prestianni de haberle llamado "mono" durante el partido de ida, se lo dijo al árbitro, que activó el protocolo contra el racismo de la UEFA y paró durante unos minutos el encuentro, que terminó con victoria del equipo español por 01.