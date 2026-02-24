El uruguayo Almada podrá contar con Alberto Reina para el Real Oviedo-Atlético

El centrocampista gaditano, fundamental en los planes del técnico uruguayo desde su llegada al banquillo carbayón, fue pisado por Yangel Herrera en el segundo tiempo de Anoeta y salió del encuentro con claros gestos de dolor en su tobillo, aunque finalmente solo fue un susto.

Almada ya sabe que todavía no podrá contar con David Costas, que se sigue recuperando de su lesión muscular, y parece que tampoco llegará el inglés Ovie Ejaria, que todavía no ha completado ni un entrenamiento desde que se lesionó a principios de diciembre.

La duda de la semana en el Real Oviedo está en si el técnico azul mantendrá al uruguayo Nico Fonseca en el centro del campo o, por el contrario, regresa el argentino Santiago Colombatto, baja ante la Real Sociedad al estar sancionado por acumulación de tarjetas.

Los azules, al término de la jornada 25 en Primera División, siguen siendo colistas con 17 puntos, a ocho de una permanencia que ahora marca el Elche; hay que recordar que el Oviedo tiene pendiente el partido de Vallecas ante el Rayo Vallecano, decisión que tiene que tomar el Comité de Disciplina tras la resolución del Juez Único de Competición.