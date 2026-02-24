En busca de la regularidad

Para ello, el PSG tendrá que encontrar una regularidad que esta temporada está siendo menos habitual que en el pasado y firmar su tercer triunfo consecutivo, tras casi dos meses sin encadenar tres victorias.

El entrenador español considera que esa irregularidad se debe a las dificultades que está teniendo para dar continuidad a un once, golpeado por las lesiones que le están obligando a hacer unas rotaciones no siempre buscadas.

El caso más sintomático es el de Ousmane Dembélé, al que las lesiones están privando de una regularidad en el terreno de juego que le alejan de su versión del año pasado, cuando firmó la mejor temporada de su carrera y ganó el Balón de Oro.

La presencia del ex del Barcelona en el once de salida es una de las incógnitas para el partido ante el Mónaco, en el que también habrá que comprobar si el defensa marroquí Achraf Hakimi figura en el equipo titular después de que se confirmara que tendrá que acudir a juicio por la denuncia de una joven por violación.

El canterano del Real Madrid, que ya faltó a varios partidos del equipo parisino por lesión y por la Copa África, empieza a mostrar su mejor rostro y este nuevo contratiempo puede afectar a su evolución.

Luis Enrique viene repitiendo que el equipo está navegando aguas turbulentas en esta fase de la temporada, pero es consciente de que lo esencial del curso comienza en las próximas semanas.

La solvencia con la que remontó un 2-0 en contra hace una semana en el Luis II de Mónaco da razón a un entrenador que no cesa de argumentar que el PSG no ha perdido lo fundamental de los cimientos que le llevaron a alzar la primera Liga de Campeones de la historia del club.

El técnico español repite una y otra vez que su equipo se ha ganado el derecho a la confianza pese a que los resultados tienen menos brillo que en pasadas campañas a estas alturas.

"Hemos demostrado toda la temporada nuestra capacidad para controlar las dificultades, sobre todo las ausencias de jugadores lesionados. Pese a todo, hemos jugado bien y salimos bien parados de un sorteo malo en la Liga de Campeones", indicó.

La otra cara de la moneda es que las lesiones están restando minutos de juego a algunos de sus jugadores clave, lo que puede darles un añadido de frescura para el tramo final del curso que puede marcar la diferencia.

"Somos un equipo estoico y resiliente, y todo el mundo debe saber que estamos listos para afrontar cualquier partido contra cualquier adversario", subrayó Luis Enrique.

Para afrontar el duelo, tendrá también la duda de Fabián Ruiz, que ha comenzado a entrenarse tras una larga lesión.

Si la confianza invade a la afición y al club, Luis Enrique hizo llamamientos a la prudencia.

"Confianza sí, pero hay que estar atentos", advirtió el entrenador español, que destacó los peligros que puede acarrear enfrentarse a un rival que salta al campo con una misión casi imposible. "Al inicio hay un equipo que empieza como eliminado, pero no sabes cuál de los dos lo acabará como eliminado", señaló.