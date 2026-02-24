Jagoba Arrasate: "He sufrido muchísimo, me llevo un aprendizaje"

"He sufrido muchísimo, me llevo un aprendizaje y se saca algo positivo de todo. Estoy bien, es verdad que tengo mucha pena porque esto se acaba lamentablemente; vine con muchísima ilusión, estoy con la conciencia en su sitio y en paz", declaró ante los medios de comunicación.

En su primera intervención tras ser despedido, el entrenador dedicó unas palabras a los aficionados de la isla: "Quiero agradecer la oportunidad de entrenar al Mallorca y luego conocer a gente maravillosa de todos los estamentos. Uno tiene familia e hijos, agradezco a los mallorquines que nos han acogido, esos padres del cole y extraescolares nos habéis hecho la vida más fácil", dijo.

El técnico vasco fue elegante en su salida, sin querer hablar de momentos polémicos que pudieran comprometer inmediatamente al club y poniendo el foco en "lo más importante" para él: que "el Mallorca mantenga su sitio en LaLiga EA Sports".

Arrasate se enteró a última hora del lunes de su destitución, que "no esperaba", admitió. "Fue ayer. Entrenamos, a la hora de cenar me llama Pablo (Otells, director deportivo), me junto con él y me comunica la decisión. Fue un momento difícil y emotivo de los dos que a nadie le gusta. No hay que darle las vueltas, cuando nos fichan no buscamos explicaciones y cuando nos vamos no hay que buscarle tres piernas al gato", explicó.

Tras la destitución, el de Berriatúa se mostró apenado, pero hizo autocrítica: "No he podido cumplir con mi idea de juego". "No estoy contento, esperaba más de mí", incidió, al tiempo que explicó la evolución negativa de su trayectoria: "Empezamos construyendo, pero hemos acabado sobreviviendo".

Respecto a las diferencias entre los vestuarios de Osasuna, su anterior equipo, y Mallorca, Arrasate hizo una reflexión sobre el camino de un entrenador: "Cada vestuario tiene su identidad, su cosa y me tengo que abrir, tengo que aprender, es el aprendizaje que me llevo y no ha funcionado. Unas veces la vida te da lo que quieres y otras lo que necesitas, tal vez necesitaba este paso para conocer otras dificultades, otra manera de gestionar y seguro que me vendrá bien para el futuro", manifestó.

Sobre su trayectoria en la entidad balear, el exentrenador bermellón la definió como "de más a menos en todo" e incidió en el problema a nivel futbolístico: "Más que decir que no he cumplido, no he podido cumplir. Hemos hablado muchas veces de ser verticales e impresionantes, cuando lo hemos sido hemos sido bastante vulnerables, el equipo ha encajado gol con facilidad y el último partido no fue lo que esperábamos, cuando llevas ese lastre priorizas el tema de la solidez", aseguró.

Por último, Jagoba Arrasate confesó que espera "estar el día del Oviedo (última jornada) y dar un abrazo a los jugadores celebrando la salvación", y deseó a quien sea su sucesor "la mayor de las suertes", porque "el equipo necesita una reacción".