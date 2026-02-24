Koke: "Necesitamos a Sorloth así"

"Los delanteros sabemos cómo funciona. Es cuestión de rachas y Sorloth está en una espectacular. Es como lo necesitamos, con esa racha de marcar goles y bajar la pelota. Ojalá pueda seguir con este nivel", dijo el rojiblanco a Movistar.

Koke también elogió al estadounidense Johnny Cardoso, autor del segundo gol del equipo. "Obviamente no ha tenido suerte en el inicio de la temporada con las lesiones, ni es fácil jugar en el Atlético. Me pone contento. Está trabajando mucho. No dice nada, compite y está ahora muy bien. El otro día hizo un partidazo y hoy también. Hay muchos partidos en la temporada y necesitamos a todos los jugadores".

"Ha sido un primer tiempo difícil, con ellos con mucha intensidad. Nos hemos encontrado el gol y nos han hecho el empate a balón parado. Necesitábamos un partido así. En el segundo tiempo, cuando hemos tenido que atacar, lo hemos hecho. En la primera parte nos ha faltado algo de control", indicó sobre el partido.

El Atlético de Madrid conocerá el próximo viernes su rival en los octavos de final entre dos opciones ya preestablecidas: la revancha con el Liverpool, con el que perdió 3-2 en la fase liga, o el choque con el Tottenham del argentino ‘Cuti’ Romero.