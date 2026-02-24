La lucha por la Premier League, a expensas del sorteo de Champions

El West Ham-Manchester City, del sábado 14 de marzo a las 12:30, y el Arsenal-Everton, del domingo 15 de marzo a las 14:00, pueden ver alterados sus horarios en función de lo que ocurra este viernes en Nyon. La competición inglesa confirmó estos horarios el pasado 21 de enero, como es habitual en ella, para tratar de facilitar los desplazamientos a los aficionados.

Sin embargo, tendrá que modificarlos si el City tiene que jugar la ida de su eliminatoria de octavos el miércoles 11 y si el Arsenal tiene que jugar la vuelta de la suya el martes 17.

La UEFA no ha podido garantizar que el City juegue la ida el 10 de marzo, pero es la opción más lógica, ya que si ese primer encuentro se produjera el 11 de marzo, el equipo de Pep Guardiola no tendría espacio ese fin de semana para enfrentarse al West Ham, ya que la UEFA no permite que un equipo que juegue el domingo 15 juegue de nuevo el martes 17.

Si este fuera el escenario, la Premier League tendría un problema porque la participación del City en estos momentos en cuatro competiciones, más el parón por fútbol de selecciones en marzo, complica encontrar nuevas fechas para partidos aplazados.

El rompecabezas tiene inconvenientes añadidos y es que hay cinco ingleses que quedaron entre los ocho primeros en la fase de grupos, por lo que los cinco tienen que jugar la vuelta en casa, los días 17 y 18 de marzo.

La UEFA trata de que una misma ciudad no albergue dos partidos el mismo día por temas de seguridad y en el caso de dos equipos de la misma zona geográfica -norte de Londres-, como es Tottenham y Arsenal, está prohibido por las autoridades locales que jueguen el mismo día, ya que podría haber escasez de policías.

La opción de que haya partidos que se jueguen el jueves 19 de marzo ha sido descartada por la UEFA.

La carrera por el título deja en estos momentos al Arsenal líder con 61 puntos, cinco más que el City, pero los de Mikel Arteta tienen un partido más jugado.