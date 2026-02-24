Mbappé es duda y decidirá si juega este miércoles

Madrid, 24 feb (EFE).- El delantero francés Kylian Mbappé es duda para el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones que el Real Madrid disputará este miércoles contra el Benfica por las molestias de rodilla que arrastra y, aún sin la lista de convocados, decidirá sobre su participación horas antes del encuentro.