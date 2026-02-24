Multan al Rapid de Viena con 100.000 euros por violencia en el derbi contra el Austria

Durante la 348 edición del derbi vienés, los hinchas del Rapid lanzaron petardos y otros artefactos pirotécnicos al campo en los momentos finales del partido, que acabó en 2-0 a favor del Austria.
Dos personas resultaron heridas y se presentaron 117 cargos, según informan medios locales.
Ese encuentro fue el primer gran derbi con público visitante tras otros incidentes ocurridos en el choque entre los dos grandes clubes vieneses el 24 de septiembre de 2024.
Entonces se produjo una invasión del campo y violentos enfrentamientos entre los fanáticos de ambos equipos, que dejaron 27 heridos.
Tras esos incidentes, los dos clubes acordaron jugar los próximos cuatro derbis sin hinchada visitante.
El Rapid, el club de fútbol más grande de Austria, aceptó la sanción emitida por el comité disciplinario de la Bundesliga austríaca y anunció que no utilizará de forma voluntaria la asignación de entradas para la sección visitante en el campo del Austria de Viena durante los próximos tres años.
El Austria de Viena, por su parte, también fue sancionado -con una multa de 48.400 euros (unos 57.000 dólares)- por el uso no autorizado de pirotecnia en el partido del 15 de febrero pasado.
Entre los tres partidos con aforo limitado en casa del Rapid destaca el encuentro del próximo 8 de marzo contra el Red Bull de Salzburgo, actual líder en la tabla, en el que la capacidad del estadio (28.300 espectadores) deberá ser reducida a menos de la mitad.