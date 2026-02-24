Portugal evalúa viaje de su selección a México para amistoso por "la delicada situación"

La federación informó este martes en un comunicado de que "sigue de forma permanente y atenta" la situación en México.

"La evolución reciente de los acontecimientos exige una evaluación continua de las condiciones asociadas al desplazamiento de la comitiva de la FPF. En este contexto, las indicaciones del Gobierno portugués son fundamentales y determinantes para seguir la situación", indica el texto.

Por ello, cualquier decisión que tome será tras un monitoreo "permanente" en colaboración con el Ejecutivo luso y en sintonía con la federación mexicana, con la que aseguró que mantiene "excelentes relaciones institucionales y contactos regulares".

"La seguridad de los jugadores, el equipo técnico, el personal y los aficionados es la prioridad absoluta, y ese es el criterio que guía todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido", dijo la FPF.

Más allá de servir de preparación para el Mundial de 2026, que se celebrará en México, Canadá y EE.UU. el próximo verano, está previsto que el encuentro entre el equipo portugués y el mexicano sirva para reabrir el Estadio Azteca tras su remodelación.

La FPF aseguró que se sintió "honrada" con la invitación para participar en la reapertura de ese emblemático estadio y que espera "con ilusión" la celebración del encuentro "por su simbolismo e importancia en el marco de la preparación de la selección nacional, reconociendo el significado histórico del momento y el valor competitivo que representa".

El lunes, el Gobierno de Portugal aconsejó a sus nacionales que se encuentren en México evitar los traslados innecesarios, ante la escalada de violencia tras el abatimiento el domingo de uno de los capos más buscados, El Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que no hay "ningún riesgo" para la seguridad de los visitantes durante el Mundial de Fútbol 2026 en Guadalajara, epicentro en los últimos días de la violencia en el país tras la muerte del capo del narcotráfico 'El Mencho'

México acogerá el partido inaugural del Mundial el 11 de junio en la capital y también tendrá varios encuentros de fútbol en otras dos ciudades: Guadalajara y Monterrey (norte).