Saravia dice que "sería un sueño" quedarse en el Valencia "por un largo plazo"

“Me voy a tomar el contrato corto con mucha seriedad para hacerlo de la mejor manera. Tengo ilusión de seguir en el club, pero eso me lo tengo que ganar en el campo. Sabemos que estoy en una institución muy grande y hay que hacer las cosas muy bien", admitió.

"Es un contrato a corto plazo pero dejaré mi vida para seguir en esta institución que es muy grande no solo en España, sino en el mundo”, añadió este martes en su presentación.

Saravia fue presentado en la Ciudad Deportiva de Paterna, donde estuvo acompañado por el director general de fútbol, Ron Gourlay, y el director general del Valencia, Javier Solís.

“Estoy muy feliz por esta oportunidad en mi carrera, agradecido por la confianza, vengo motivado y con muchas ganas. He estado en Ligas importantes, he jugado en grandes equipos, he representado a mi país en la Copa América. Venir aquí es una experiencia nueva, es un objetivo que tenía enfrentarme a los mejores”, remarcó.

El futbolista, de 32 años, que llega libre después de su paso por el Atlético Mineiro para suplir la baja del lesionado Dimitri Foulquier, explicó que se encontraba sin equipo porque no quería apresurarse en tomar una decisión.

“He tenido varias propuestas, prioricé mucho a mi familia, propuestas de Brasil, Argentina y Catar, pero esta oportunidad era muy buena. No tenía la necesidad de apresurarme a tomar una decisión y estaba tranquilo en argentina. Apareció Valencia y es la mejor decisión que pude tomar”, explicó Saravia que llevará el 20 que ha dejado libre Foulquier al ser dado de baja.

“Es una pena la lesión de cualquier jugador. Ninguno se quiere lesionar, me ha tocado pasar por eso en 2020 y después de esa lesión he jugado más de 200 partidos, en Brasil se juegan 70 u 80 partidos por temporadas y no tenemos el descanso que un atleta necesita. He tenido dos lesiones de isquiotibial, pero me he recuperado bien y he terminado jugando. Estoy tranquilo y bien físicamente”, agregó.

Además, Saravia también se mostró ilusionado por la historia que une al club con los jugadores argentinos y, en particular, cordobeses como él.

“Uno de mis mayores ídolos es Mario Alberto Kempes, en la selección he compartido con (Nico) Otamendi, (Pablo) Aimar como cuerpo técnico… Y me han comentado al grandeza de este club. Quiero ser un argentino más que deje una buena imagen en el club”, contó.

Sobre el equipo, Saravia dijo que coincide con la idea de su compatriota Guido Rodríguez, que en su presentación pidió mirar hacia arriba: “Tenemos un equipo para estar muchísimo más arriba. Somos conscientes del momento, ganás dos o tres partidos y te subís arriba. Siempre hay que apuntar arriba, hay grandísimos jugadores y es un momento nada más este”.

“Estamos en un momento quizás irregular pero están todos muy motivados, contentos y con muchas ganas de sacar esto adelante. El fútbol son momentos y agradecer a los chicos que me han recibido de la mejor manera y al 'míster' también. Me he encontrado con una calidad de personas humanas muy buenas”, señaló.

En ese sentido, el lateral derecho contó que ha hablado con Carlos Corberán y destacó sobre su nuevo técnico que “está en cada detalle de cada jugador”. “Me ha dicho lo que espera de mí, aportar experiencia al equipo y la sangre argentina. Seré un hincha más dentro del campo”, afirmó.

El nuevo jugador del Valencia dijo estar preparado para debutar ante Osasuna este domingo. “Me encuentro bien. Con mi entrenador personal he continuado trabajando. Me siento bien y ahora jugar dependerá del cuerpo técnico. Estoy muy entusiasmado de conocer a la afición y el estadio de Mestalla”, concluyó.