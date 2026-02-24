Sorloth y Ordoñez ponen el empate al descanso (1-1)

En el minuto 23, tras un saque de puerta de Oblak, el balón llegó a Sorloth muy cerca del área del Brujas. El noruego controló bien de espaldas con la oposición de Mechele y, ya dentro del área, soltó un zurdazo que se coló en la portería de Mignolet, que falló en el intento de atajar.

En el minuto 36, el ecuatoriano Leandro Ordoñez remató de cabeza a la red de Oblak un balón tras la salida de un córner. Un minuto después Vetlesen estuvo a punto de hacer el 1-2, pero Oblak reaccionó con un paradón.

Con este resultado y, tras el empate a tres en la ida, la eliminatoria sigue igualada.