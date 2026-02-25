Agirrezabala vuelve a entrenar casi dos meses después

Así, Agirrezabala y López, junto al argentino Renzo Saravia, que se ejercitó por primera vez como valencianista, fueron las grandes novedades en el entrenamiento del equipo de Carlos Corberán, que regresó al trabajo después de la jornada libre del martes, según fuentes oficiales del club.

El portero vasco sufrió la lesión de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda en el partido contra el Celta de Vigo el pasado 3 de enero, mientras que el asturiano sufrió un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda en el entrenamiento previo al derbi valenciano y se ha perdido los dos últimos partidos ante Levante y Villarreal.

Aunque portó un vendaje en la articulación, el ‘Guajín’ se entrenó con normalidad en la Ciudad Deportiva de Paterna, mientras que Beltrán sigue trabajando en solitario siguiendo un plan de recuperación para poder incorporarse lo antes posible al trabajo con sus compañeros. El argentino no entró en la convocatoria del último partido.

Los lesionados Mouctar Diakhaby, Rubo Iranzo y Dimitri Foulquier siguen con sus respectivos procesos de recuperación.