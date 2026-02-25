Álvaro Núñez, listo para debutar con el Celta tras recibir el alta médica

El tercer y último fichaje invernal del equipo gallego, quien todavía no se ha estrenado con la camiseta celeste, ha superado la pubalgia que arrastraba de su etapa en Elche y esta mañana ha completado con normalidad la sesión que la plantilla del Celta realizó en la ciudad deportiva Afouteza.

El que no podrá jugar contra el conjunto griego es el delantero Pablo Durán, quien deberá permanecer unas dos semanas de baja después de que la resonancia magnética revelara que sufre un esguince leve en la rodilla izquierda, lesión que se produjo en el partido liguero del pasado domingo contra el Mallorca.