Argentino Gustavo Siviero dirige entreno del Mallorca a la espera de un nuevo entrenador

El entrenamiento ha estado marcado por los rostros serios de la plantilla, a diferencia de otras semanas en las que el ambiente era mucho más distendido.

Bajo las órdenes del cuerpo técnico del filial han comenzado este miércoles a preparar el partido del sábado ante la Real Sociedad.

Prácticamente toda la plantilla ha saltado al césped de Son Bibiloni, a excepción de Takuma Asano, Marash Kumbulla, Lucas Bergstrom y 'Pichu' Cuéllar, todos con problemas físicos, y que se quedaron en el gimnasio.

El elenco insular continuará preparando el siguiente choque liguero a la espera de que en las próximas horas se resuelva quien será el inquilino del banquillo mallorquinista hasta final de temporada, con la intención del club de cerrar esta situación lo antes posible.