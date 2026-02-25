Asencio, trasladado al hospital tras un duro golpe en una acción con Camavinga

Asencio fue atendido por los servicios médicos durante más de cinco minutos y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla después de un choque aéreo, fortuito, tras el que no pudo recobrar la compostura.
Asencio y Camavinga chocaron en el aire, con el primero cayendo desequilibrado contra el césped. El lugar de Asencio en el terreno de juego lo ocupó el austriaco David Alaba.
Tras esto, el central fue trasladado al hospital para someterse a más pruebas: "Algo del cuello, no parece grave", explicó Arbeloa tras el partido.