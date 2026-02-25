Asencio, trasladado al hospital tras un duro golpe en una acción con Camavinga

Madrid, 25 feb (EFE).- Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, fue trasladado al hospital tras abandonar en camilla el terreno de juego del partido de vuelta de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Benfica en el minuto 77 tras no poder recuperarse de un fuerte golpe contra el suelo tras una acción con su compañero el francés Eduardo Camavinga.