Colombia apunta al título en la SheBelieves Cup que le sirve como preparación mundialista

Marsiglia aseguró en zona mixta que el equipo asume el torneo con ambición y como un "simulacro de competencia" de cara a la Liga de Naciones Femenina de Conmebol, que se disputará este año y otorgará cupos al Mundial de Brasil 2027.

"Es importante estar en un torneo que realiza Estados Unidos. Es la segunda vez que participamos y vamos con toda la ilusión de hacer una gran presentación. Vamos a tratar de sacar todos los partidos con victoria, vamos por el título", afirmó el entrenador.

El certamen reunirá a Colombia, Estados Unidos, Canadá y Argentina en un formato de todos contra todos, en el que el equipo con más puntos será el campeón. La Tricolor debutará el 1 de marzo ante Canadá en Nashville, luego enfrentará a Argentina el 4 de marzo en Columbus y cerrará el 7 de marzo frente a Estados Unidos en Harrison.

El seleccionador agregó que enfrentar a potencias como Estados Unidos y Canadá representa una oportunidad para medir el nivel del equipo.

"Si queremos ganar un título internacional tenemos que competir mano a mano y salir a proponer. No nos vamos a esconder frente a Canadá ni contra Estados Unidos", dijo.

Por su parte, la defensora Manuela Vanegas, del Brighton & Hove Albion inglés, afirmó que el grupo conoce bien el torneo y anticipó partidos exigentes.

"Ya hemos jugado varias ediciones. Estados Unidos es un referente, pero Colombia se enfoca en hacer su juego. Son partidos intensos y estamos apuntando a mejorar detalles contra rivales que ya hemos enfrentado", explicó.

Entre tanto, la delantera Gisela Robledo expresó su entusiasmo por integrar el equipo y destacó el crecimiento del grupo. "Tenía el corazón a mil cuando llegué. Es un gran reto porque son rivales fuertes, pero tenemos un gran equipo y le podemos jugar de tú a tú a cualquiera", dijo.

Robledo, que milita en el Corinthians brasileño, también envió un mensaje a las jóvenes futbolistas: "El fútbol es lindo, habrá altibajos, pero siempre hay que trabajar y tener la convicción de que todo se puede".

Porteras: Catalina Pérez (Racing Club de Strasbourg Alsace-FRA), Katherine Tapia (Palmeiras-BRA), Natalia Giraldo (América de Cali).

Defensas: Ana María Guzmán (Palmeiras-BRA), Carolina Arias (América de Cali), Daniela Arias (San Diego Wave-USA), Daniela Caracas (Espanyol-ESP), Jorelyn Carabalí (Boston Legacy-USA), Mary José Álvarez (Olympique de Marseille-FRA), Yirleidis Quejada (Pachuca-MEX), Manuela Vanegas (Brighton & Hove Albion-GBR).

Centrocampistas: Daniela Montoya (Gremio-BRA), Leicy Santos (Washington Spirit-USA), Marcela Restrepo (Monterrey-MEX), Gabriela Rodríguez (Cruzeiro-BRA), Ilana Izquierdo (Tigres-MEX) y Liced Serna (Pumas-MEX).

Delanteras: Gisela Robledo (Corinthians-BRA), Valerin Loboa (Portland Thorns-USA), Greicy Landázury (Palmeiras-BRA), Wendy Bonilla (Pumas-MEX), Linda Caicedo (Real Madrid-ESP) y Manuela Pavi (Toluca-MEX).