Dos partidos a Yago de Santiago; uno a Sarabia y Djene

El extremo del Elche Yago de Santiago, que no participó en el partido de la jornada 25 contra el Athletic Club, vio la roja una vez acabado el encuentro, por dirigirse al árbitro en términos de menosprecio, y su entrenador, Eder Sarabia, también fue amonestado al término del choque por “realizar observaciones de carácter técnico” al colegiado.

El comité disciplinario rechazó las alegaciones del Elche para dejar sin efecto la amonestación a Sarabia y le impuso un partido de sanción, igual que al getafense Djene, expulsado con roja directa en el minuto 26 contra el Sevilla, por producirse de manera violenta.

También se perderán la próxima jornada por acumulación de amonestaciones los jugadores Diego Valentín (Betis), Aimar Oroz (Osasuna), Brais Méndez (Real Sociedad), Gerard Martín (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo) y Nianzou (Sevilla).

El Comité impuso a su vez una multa al club Osasuna, por alteración del orden del encuentro de carácter leve frente al Real Madrid, en el que se hubo lanzamiento de objetos al campo -botellas de agua y balones de playa-.

Tras la jornada 27 de LaLiga Hypermotion, Disciplina castigó con un partido a los jugadores Yeremay Hernández (Deportivo de La Coruña), Agustín Sienra (Castellón) y Pablo Insua (Zaragoza) por sus expulsiones con doble amonestación.

Cumplirán un partido por acumulación de amonestaciones Carlos Hernández (Ceuta), Adrián Embarba (Almería), Alex Muñoz (Almería), Ousmane Camara (Castellón), Pablo Tomeo (Valladolid), Fran Gámez (Albacete), Grego Sierra (Burgos), Andrés Martín (Racing Club) y José Antonio de La Rosa (Cádiz).