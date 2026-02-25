El Sevilla cierra el fichaje del centrocampista ecuatoriano Patrik Mercado

Mercado, mediocentro ofensivo de 22 años, llegó en 2022 al Independiente del Valle ecuatoriano y, desde entonces, ha disputado 116 encuentros oficiales en los que ha marcado once goles y ha dispensado una treintena de asistencias, una trayectoria que lo llevó a debutar como internacional absoluto contra Paraguay en septiembre pasado, en un partido de la fase previa mundialista.

El fichaje de Mercado, que se hará oficial próximamente, es el segundo que se realiza para la próxima campaña el Sevilla, que ya cerró a comienzos de año la incorporación como agente libre del lateral derecho Juan Iglesias, que termina contrato con el Getafe en junio y se comprometió para las siguientes cuatro temporadas.