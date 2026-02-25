Federación Mexicana de Fútbol dice que noticias falsas provocaron dudas para el Mundial

"Muchas de las informaciones que se produjeron el fin de semana pasado son falsas. La autoridad ya ha señalado cuáles fueron. Estas noticias falsas las contrarrestaremos con hechos; por eso hoy tenemos un partido entre México e Islandia en medio de un ambiente de seguridad", afirmó Arriola.

El comisionado habló en la inauguración del Segundo Congreso de Fútbol Formativo, que está avalado por FIFA, que se realiza en Querétaro, donde más tarde la selección mexicana se medirá a Islandia en un partido amistoso en el estadio La Corregidora.

El comisionado reconoció que luego de los hechos de violencia que se desataron el pasado domingo, después de un operativo militar que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), federaciones como la de Portugal, con la que hay pactado un partido amistoso, y Bolivia, que jugará el repechaje en México, mostraron preocupación.

"A partir de las noticias no confirmadas, algunas federaciones tuvieron preguntas y cuando nosotros les informamos de las condiciones en que verdaderamente está México encontramos un cambio de postura muy claro", subrayó.

Mikel Arriola destacó los mensajes que el pasado martes compartieron Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, respecto a las condiciones de seguridad que imperan en el país para que los partidos de repechaje del próximo mes de marzo y el Mundial, que se inicia en junio, se desarrollen sin contratiempos.

"Tenemos todas las condiciones en México para ser los mejores anfitriones del Mundial. Fue reconfortante saber que el presidente Infantino emitió ese voto de confianza para México, esa declaración la recibimos con mucha alegría. Lo mismo que lo dicho por nuestra presidenta, quien también lo dijo. Así que las condiciones para el Mundial serán óptimas", puntualizó.

Arriola destacó la amplia comunicación que mantienen la FIFA con su oficina en México y las autoridades del país para evitar malos entendidos.

"El presidente Infantino tiene una línea de comunicación constante con la oficina de la FIFA en México y con el Gobierno federal, eso es un elemento central en esta confianza. Este congreso está liderado por la FIFA y eso es una muestra de la confianza que hay en este país", concluyó.