Font: "Hasta el último momento haremos lo posible para que esto sea un cara a cara"

"Hay una mayoría de socios que no están de acuerdo con la forma de funcionar del club. El reto es asegurar que toda esa gente se moviliza y los próximos días serán claves para que esto se traduzca en hechos. Las elecciones van de escoger entre el modelo actual o pasar página", ha valorado el aspirante en un acto celebrado en su sede electoral en Barcelona.

Font ha insistido en sus críticas a Laporta: "De la pancarta y el asado, hemos pasado a los macarrones y al jamón. Recuerda al 2021. No hay ninguna propuesta, todo es una patada hacia adelante. El resto de los candidatos traemos propuestas, programas trabajados y esperamos un cara a cara para exponer sus mentiras, qué se ha hecho bien o no".

El precandidato ha convocado una rueda de prensa para "denunciar y dar voz" a los socios que no podrán votar presencialmente en los comicios del 15 de marzo, "ya sea porque viven fuera, ese día tienen un compromiso o tienen algún problema de movilidad".

Seis socios residentes en Menorca, Zúrich, Roma, Francia, Miami y la República Checa han explicado por videoconferencia las razones por las que no podrán acudir a ninguno de los cinco puntos de votación habilitados en Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y Andorra.

"Los socios no entienden por qué en las elecciones de 2021, en plena pandemia, pudieron votar por correo y ahora no. No entienden por qué el voto telemático no está habilitado, cuando el club lo usó por primera vez en el referéndum del Espai Barça y actualmente las asambleas se hacen telemáticamente", ha expuesto Font.

El precandidato ha cifrado en "como mínimo 15.000" los socios que viven fuera de Cataluña y ha remarcado que no entiende por qué se han habilitado estos cinco puntos de votación, "sin haber mirado dónde se concentran los socios o poner alguno en el extranjero", algo que, en su opinión, sería "lo mínimo".

Font ha explicado que, en cuanto la convocatoria oficial confirmó el sistema de voto, realizó una petición a la junta para incluir el voto por correo, pero que ésta fue denegada bajo el argumento de que los comicios de 2021 sucedieron en un contexto excepcional.

"No se ha habilitado el voto por correo porque (Laporta) quiere que las elecciones pasen desapercibidas y el voto sea bajo. Si la razón no es esta, que lo expliquen, porque racionalmente no la tiene", ha subrayado.

El aspirante se ha comprometido a reformar los estatutos para implementar "herramientas modernas que faciliten la participación en los procesos electorales y las asambleas", combinando el voto a distancia y presencial, y ha criticado que el proceso de recogida de firmas está "anclado en el siglo XIX".

"Laporta prefiere que el Barça se parezca más al Madrid que a lo que deberíamos ser, un referente democrático y transparente. Pone las elecciones en medio de la temporada para que pasen desapercibidas y no permite votar a miles socios. Son todo dificultades para poner escollos a la movilización y a que los socios se expresen", ha añadido.