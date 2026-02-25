Gonzalo ocupa el hueco de Mbappé; Richard Rios por Prestianni, en el Benfica

Gonzalo es la apuesta de Arbeloa para cubrir la ausencia de Mbappé, que se ve obligado a parar al no remitir las molestias que arrastra en la rodilla izquierda. El técnico del Real Madrid devuelve la titularidad a Trent y Rüdiger tras la rotación en El Sadar, en detrimento de Dani Carvajal y David Alaba.

Por su parte, el portugués José Mourinho, entrenador del Benfica, sancionado para el partido, opta por el colombiano Richard Ríos en lugar del argentino Gianluca Prestianni, suspendido de forma cautelar por la UEFA tras un presunto insulto racista al brasileño Vinícius Junior en el partido de ida.

El Real Madrid, que venció en Lisboa (0-1) y busca el pase a octavos de final de la Liga de Campeones, inicia el partido con Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Güler; Vinícius y Gonzalo.

La alineación titular del Benfica está integrada por Trubin; Dedic, Araújo, Otamendi, Dahl; Aursnes, Richard Ríos, Leandro Barreiro; Andreas Schjelderup, Rafa Silva y Pavlidis.