Gonzalo ocupa el hueco de Mbappé

Gonzalo es la apuesta de Arbeloa para cubrir la ausencia de Mbappé, que se ve obligado a parar al no remitir las molestias que arrastra en la rodilla izquierda. El técnico del Real Madrid devuelve la titularidad a Trent y Rüdiger tras la rotación en El Sadar, en detrimento de Dani Carvajal y David Alaba.

El Real Madrid, que venció en Lisboa (0-1) y busca el pase a octavos de final de la Liga de Campeones, inicia el partido con: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Güler; Vinícius y Gonzalo.