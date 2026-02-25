Gonzalo ocupa el hueco de Mbappé

Fútbol Internacional
Madrid, 25 feb (EFE).- Gonzalo García en lugar de Kylian Mbappé, baja por su dolencia en la rodilla izquierda, es la novedad del equipo titular de Álvaro Arbeloa, junto al regreso en defensa de Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger, para la disputa este miércoles de la vuelta de la ronda de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica en el Santiago Bernabéu.

Gonzalo es la apuesta de Arbeloa para cubrir la ausencia de Mbappé, que se ve obligado a parar al no remitir las molestias que arrastra en la rodilla izquierda. El técnico del Real Madrid devuelve la titularidad a Trent y Rüdiger tras la rotación en El Sadar, en detrimento de Dani Carvajal y David Alaba.

El Real Madrid, que venció en Lisboa (0-1) y busca el pase a octavos de final de la Liga de Campeones, inicia el partido con: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Güler; Vinícius y Gonzalo.