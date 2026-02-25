Gritos xenófobos empañan al fútbol chileno y Huachipato espera reacción de la Conmebol

El equipo negriazul no se ha pronunciado por lo sucedido y fuentes cercanas al club dijeron a EFE este miércoles que aún no han sido notificados si lo sucedido fue consignado ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La institución, con sede en Asunción, recibirá en las próximas horas el informe de los delegados del partido, en el que podría estar reseñado lo ocurrido y a partir de allí tomará acciones con el Tribunal de Disciplina, según reseña la prensa chilena.

Huachipato quedó eliminado en segunda ronda, tras perder la serie frente al Carabobo con un marcador global de 3-1; y podría recibir sanciones económicas y deportivas por la infracción de los hinchas al código disciplinario.

Los hechos se conocieron en videos divulgados en redes sociales, que fueron replicados por futbolistas del Carabobo como Alexander González, quien también es seleccionado en la Vinotinto, y fueron comentados por el técnico del equipo venezolano Daniel Farías en la conferencia de prensa.

En las imágenes desde la tribuna en Talcahuano se escucha a un grupo de aficionados cantar: “el veneco tiene hambre”, utilizando una expresión despectiva para referirse a los venezolanos.

“No nos trataron con el respeto que merecemos, no lo digo por parte del equipo local, que fue muy bueno con nosotros. Es por todo lo que terminó sucediendo”, comentó Farías tras el partido.

El entrenador venezolano narró que a su equipo se le hizo pasar a través de un arco en la cancha que está enfrente a la hinchada local.

“En algún momento nos sentimos desprotegidos”, comentó, y luego aclaró que nadie intentó “hacer algo contra nosotros”.

Farías reflexionó sobre los gritos escuchados y añadió que “no solamente el racismo es una forma de vincularse al irrespeto. La xenofobia también”.

“Nosotros somos un país pequeño, sobre todo futbolísticamente (…) en mi humilde opinión, sin criticar a nadie, tendríamos que tener una forma distinta de comportamiento”, cerró.

El técnico no hizo exigencias y se limitó a decir que “si algo sucedió, las autoridades se harán cargo. A nosotros nos embarga la felicidad”, en referencia al triunfo que clasificó al Carabobo a la tercera ronda de la Libertadores en la que jugará con el peruano Sporting Cristal.

El defensor González, por su parte, cuestionó el cántico en su cuenta de Instagram: “Nos generalizan como muertos de hambre, veneco y demás, sin saber que detrás de cada ser humano hay un doliente (…)”.

“No hay mejor manera de vengarse que una victoria masiva que fue lo que hoy hicimos”, remató.