Manchester City o Sporting de Portugal, posibles rivales del Real Madrid en octavos

En caso de ser el equipo inglés, sería la segunda y tercera vez -ida y vuelta- que se verían las caras esta temporada, tras hacerlo en la fase Liga, en la que el Manchester City se impuso 1-2 en el Bernabéu.

Además, un emparejamiento del Real Madrid con el equipo entrenado por Pep Guardiola que ya se ha dado en las últimas cuatro ediciones de la Liga de Campeones y, en total, con un precedente de 15 partidos disputados, con total igualdad.

Cinco victorias para cada equipo y cinco empates, con el último precedente en una eliminatoria favorable al Real Madrid. Fue la pasada temporada, en la fase previa a los octavos, cuando el Real Madrid se impuso 2-3 en la ida en el Etihad y 3-1 en la vuelta en el Bernabéu.

O un clásico de la Liga de Campeones o vuelta a Lisboa para el Real Madrid. Tras eliminar al Benfica, otro rival de la capital portuguesa, el Sporting, aparece en el horizonte como posible enfrentamiento del conjunto blanco.

Enfrentamiento que nunca en la historia de la competición se ha dado en una fase eliminatoria, pero sí en cuatro ocasiones en fase de grupos, con un balance de tres victorias para el Real Madrid y un empate. El último precedente, la victoria del Real Madrid 1-2 en la Jornada 5 de la temporada 2016-2017.