“No al racismo” y “Respect”, el apoyo del Bernabéu a Vinícius

Vinícius defiende, apoyado por sus compañeros, aunque sin una imagen y un sonido que demuestre lo ocurrido, que Prestianni le llamó “mono” durante el partido entre Benfica y Real Madrid disputado en Lisboa el pasado 17 de febrero. Tras esto, el colegiado del encuentro activó el protocolo antirracismo y el encuentro se detuvo durante diez minutos.

Un Prestianni que no puede disputar el partido, después de que el Comité de Apelación de la UEFA informase este miércoles de que desestimó el recurso interpuesto por el Benfica contra la suspensión provisional impuesta por el Comité de Ética y Disciplina.

Supuesto episodio racista tras el que la afición del Real Madrid dedicó antes del partido dos pancartas de apoyo a su futbolista: “No al racismo” y “Respect” -Respeto, en castellano-.