Tchoauméni: "Esperamos que Kylian vuelva muy rápido"

"Si Kylian no ha jugado hoy es que no puede. Es un jugador clave para nosotros y esperamos que vuelva muy rápido", afirmó en la zona mixta del Santiago Bernabéu tras el triunfo 2-1 ante el Benfica y el pase a octavos de final.

Tchoauméni reconoció que no empezaron bien el partido ante el Benfica, en la vuelta de la ronda de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones, pero la remontada en el Santiago Bernabéu aseguró que les mantiene la "confianza".

"No hemos empezado muy bien el partido pero seguimos con confianza, sabiendo que vamos a marcar goles. Hicimos las cosas un poco mejor luego y los jóvenes que han entrado en el partido del Castilla lo han hecho muy bien. Seguimos adelante", valoró.

"Necesitamos más regularidad pero intentamos hacer las cosas de mejor manera. Tenemos que mejorar pero lo más importante es que hemos ganado. Tenemos que ajustar un poquito como defendemos y entrar mejor en el partido, pero lo más importante es que al final hemos ganado", añadió en Movistar+.

Tchouaméni marcó el primer tanto del partido y, como en la ida, fue nombrado mejor jugador del partido. "En el calentamiento he metido muchos goles y dijimos que hoy era mi día. Muy contento por ayudar con gol al equipo. El míster me empuja un poquito para ayudarme a marcar goles. Tengo que seguir así".

Por último, no eligió rival entre Manchester City y Sporting de Portugal, aunque bromeó sobre el desplazamiento. "El viaje a Portugal es mejor que a Mánchester porque es más corto. El rival da igual, tenemos que ganar a los mejores equipos y tenemos que mostrar nuestra mejor versión".

Y celebró el tanto del triunfo de Vinícius Junior tras el capítulo que vivió el brasileño en la eliminatoria: "Es nuestro Vinícius".