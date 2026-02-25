25 de febrero de 2026 - 18:15
Un aficionado de la grada animación del Real Madrid, expulsado por realizar el saludo nazi
Madrid, 25 feb (EFE).- Un aficionado de la grada de animación del Real Madrid, la ‘Grada Fans’, fue expulsado del partido de este miércoles contra el Benfica, correspondiente a la vuelta de la eliminatoria de la fase previa a los octavos de final de la Liga de Campeones, tras ser captado por las cámaras de la transmisión del partido realizando el saludo nazi.
Según pudo saber EFE de fuentes del Real Madrid, los miembros de seguridad privada del club le localizaron, identificaron y procedieron a su expulsión del estadio. Situación que se dio antes del arranque del partido y tras la que, además, se le abrió un expediente disciplinario.