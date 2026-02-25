Un Flamengo presionado y urgido disputa el título con un Lanús al que le sirve el empate

El conjunto de Río de Janeiro está obligado a vencer por al menos dos goles de diferencia en el partido de vuelta para alzar su primer título esta temporada, tras los cuatro logrados el año pasado, mientras que el vigente campeón de la Copa Sudamericana puede hacer historia con un empate en el Maracaná.

En caso de una victoria de los locales por un solo gol de diferencia, los penaltis decidirán al vencedor del duelo anual entre el campeón de la Libertadores y al campeón de la Sudamericana.

Mientras que Flamengo, uno de los clubes más valiosos de Sudamérica actualmente, lucha por su primer título este año, por el décimo internacional y por su segunda Recopa Sudamericana tras la alcanzada en 2020, el 'Granate' aspira a una copa que no tiene y a su cuarto título internacional.

El conjunto comandado por el técnico Filipe Luís juega presionado por su afición debido a que sufrió una serie de reveses en el inicio de este año y dejó escapar el título de la Supercopa do Brasil ante el Corinthians.

La situación tiene a Filipe Luís en la mira de las críticas y obligó a los jugadores a reunirse extraordinariamente esta semana a puerta cerrada para analizar lo que viene ocurriendo.

Flamengo tuvo mayor dominio de juego en el partido de ida la semana pasada en Buenos Aires, pero, sin definición, terminó sufriendo un gol de Rodrigo Castillo en el minuto 77 en una jugada de balón parado.

El centrocampista internacional Lucas Paquetá, el más nuevo refuerzo del conjunto carioca, admite que Flamengo necesita convertir en goles las oportunidades que crea y arriesgarse más ante un Lanús que jugará a defenderse para intentar mantener el empate.

Pero Flamengo, además, no consigue revertir una derrota sufrida en un partido de ida en duelos eliminatorios desde 2022. En 2023 perdió el título de la Copa do Brasil frente al São Paulo tras perder el partido de ida y el de la Recopa Sudamericana ante Independiente del Valle. Lo mismo ocurrió en 2024 en la Libertadores ante el Peñarol.

El conjunto argentino, comandado por el técnico Mauricio Pellegrino alineará en el Maracaná el mismo equipo ofensivo con el que se impuso la semana pasada, pero posiblemente cambiará sus estrategia por una más defensiva y en la que intentará aprovechar los contragolpes.

Con un trío ofensivo que cuenta con Castillo como referente y el apoyo en las puntas de Eduardo Salvio y Ramiro Carrera, Lanús puede sorprender en el Maracaná y anotar un gol que complicaría las aspiraciones del Flamengo.

Mientras que el campeón brasileño sentirá la ausencia de Jorginho y del español Saúl Níguez que continúan bajo cuidados médicos, Lanús difícilmente podrá contar con Raúl Loayza, que, pese a que fue incluido en la delegación que llegó a Río, aún está fuera de forma tras superar una lesión en una rodilla.

. Flamengo: Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Everton 'Cebolinha'.

. Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo.

- Árbitro: el uruguayo Gustavo Tejera auxiliado en las bandas por sus compatriotas Nicolas Tarán y Carlos Barreiro.

- Estadio: Maracaná de Río de Janeiro.

- Hora: 21.30 local (0.30 GMT del viernes).