Williamson, capitana de Inglaterra, no descarta una huelga por el calendario

La jugadora del Arsenal se perdió cinco meses de esta temporada por una lesión de rodilla después de la conquista de Inglaterra de la pasada Eurocopa.

Williamson atendió este martes a los medios de comunicación antes del partido que su selección jugará contra Ucrania la semana que viene y fue preguntada sobre si el calendario y las graves lesiones en las jugadoras está relacionado y si considerarían ir a la huelga para llamar la atención de las autoridades.

"No creo que nadie se quede del calendario por diversión. Hay una razón detrás de ello", dijo la capitana en declaraciones recogidos por la cadena británica BBC. "Si escuchas a las jugadoras, claro que queremos jugar siempre, pero cuanto mejor lo haces, menos descanso tienes y más riesgo de lesión hay. Es un cúmulo de cosas".

"Nosotras queremos jugar, pero tenemos que usar nuestra voz y hablar con las autoridades para que al menos tengan nuestra perspectiva. Si luego escuchan o no ya está fuera de nuestro control.

Williamson confirmó que no ha habido conversaciones por el momento sobre una huelga, pero que esta sería la única forma de que las escuchen si nada cambia.

"No es algo que descarto, pero no creo que estemos en ese punto aún. Creo que aún podemos colaborar, escuchar y educar", aseguró.