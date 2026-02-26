Barcelona, Real Madrid y Atlético: dos opciones desiguales pendientes de la suerte

No tiene nada que ver uno u otro rival para ninguno de los tres. La dificultad es considerable en el caso del PSG, el vigente campeón de Europa, dirigido por Luis Enrique Martínez; el Manchester City de Pep Guardiola o el Liverpool de Arne Slot. Y no lo es tanto, al menos tan evidente, si tocan el Newcastle -undécimo en Inglaterra-, el Sporting lisboeta, segundo en Portugal, o el Tottenham, decimosexto en la 'Premier' inglesa.

Al Galatasaray, clasificado contra el Juventus, lo aguardan las mismas opciones que al Atlético; al Bodo/Glimt (doblegó al Inter contra todo pronóstico en la ronda anterior), los mismos que al Real Madrid; y al Chelsea, los mismos que al Barcelona.

La otra combinación de enfrentamientos que saldrá del sorteo, previsto para las 12:00 horas en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon y que ya marca todo el recorrido hasta la final del próximo 30 de mayo, sábado, en el Puskas Arena de Budapest, determinará los rivales del Arsenal y el Bayern Múnich, favoritos primero y segundo, respectivamente, en la fase liga y enfrentados uno al Bayer Leverkusen y otro al Atalanta.

Cada uno de los equipos que entraron en el top ocho, exentos de disputar la ronda intermedia y con la vuelta en su terreno asegurada en los octavos de final, quedarán repartidos a un lado u otro del cuadro: en el ‘plata’, tal y como lo denomina la UEFA, ya están ubicados el PSG, el Atalanta, el Real Madrid y el Galatasaray; en el ‘azul’ están situados el Atlético de Madrid, el Bayer Leverkusen, el Bodo/Glimt y el Newcastle.

El Barcelona conocerá su rival, pero también a qué lado del cuadro va en el sorteo de este viernes. El París Saint Germain es una amenaza evidente. La dimensión es enorme del vigente campeón de Europa y de Francia, dirigido por Luis Enrique Martínez, por su equipo, por sus individualidades, por su técnico y por sus resultados, capaz ya de ganar en la anterior fase en el Camp Nou. Es el único que lo ha hecho en esta temporada.

Vitinha, Kvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Joao Neves, Desiré Doué, Ousmane Dembele, Bradley Barcola… Sus futbolistas son de altísimo nivel, alguno de los mejores del mundo en su posición, como ya demostraron la pasada campaña cuando lo ganaron todo menos el Mundial de Clubes, derrotados en la final por el Chelsea por 3-0.

El Newcastle, en cambio, rebaja la exigencia. Un buen equipo, irregular durante toda la campaña, undécimo en la clasificación de la liga inglesa y a 25 puntos del liderato del Arsenal. Ha sumado 36 de los 81 puntos jugados, con más derrotas, 11, que triunfos, 10, pero con un rendimiento más alto en la Champions: fue duodécimo en la primera fase, con 14 puntos, sólo dos menos que el Barcelona, que lo ganó en Inglaterra por 1-2.

Son dos posibilidades divergentes, igual que le ocurre al Real Madrid. En su camino aparecen el Manchester City y el Sporting de Portugal. El equipo de Pep Guardiola, octavo en la fase liga y aspirante al título de la ‘Premier’, es uno de los adversarios más potentes del torneo, con Erling Haaland y sus 29 goles en esta temporada al frente de su imponente nómina de futbolistas, con Rayan Cherki, Phil Foden, Antoine Semenyo, Rodri Hernández, Bernardo Silva, Ruben Dias, Marc Guehi… Hace un año, el conjunto blanco lo eliminó.

El Sporting de Portugal, mientras, es segundo en la liga portuguesa, por detrás del liderato del Oporto. Su goleador es Luis Suárez. El delantero colombiano, autor de 27 goles, fue traspasado el pasado verano desde el Almería hasta la capital portuguesa por 22 millones de euros.

En la fase liga fue séptimo: perdió con el Nápoles (2-1) y el Bayern Múnich (3-1), empató con el Juventus (1-1) y venció al Marsella (2-1), al Brujas (3-0), al PSG (2-1), al Athletic Club (2-3) y al Kairat Almaty (4-1). Sólo ganó uno de sus cuatro desplazamientos.

Para el Atlético de Madrid tampoco es lo mismo jugar contra el Liverpool, vigente campeón de la Premier, con demasiados vaivenes en este curso, pero tercero en la fase liga de esta competición, con seis victorias -incluida una por 3-2 contra el Atlético en Anfield- y dos derrotas, que contra el Tottenham.

El equipo 'red' es sexto en su liga, en la que ya sólo compite por el pase a la Liga de Campeones, a 16 puntos del liderato.

Su inversión en fichajes, con 482 millones de euros de gasto, y su colección de figuras (el defensa Virgil Van Dijk, los medios Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz o Ryan Gravenberch y los delanteros Mohamed Salah, Hugo Ekitiké o Alexander Isak) transmiten el potencial del equipo, en un curso aún por debajo de las expectativas.

El Tottenham, el campeón de la última Liga Europa, no tiene ese nivel tan alto. Ni de resultados ni de rendimiento ni de jugadores. Sólo ha ganado tres de sus últimos 15 encuentros oficiales; es decimosexto en la liga inglesa, a cuatro puntos de la zona de descenso, y ha cambiado de entrenador, con la llegada de Igor Tudor tras la destitución de Thomas Franck, aunque en la Liga de Campeones ha sido capaz de entrar dentro del top ocho.

Uno de sus centrocampistas titulares, Conor Gallagher, es un descarte del Atlético en el pasado mercado de invierno. Lo traspasó a Londres por 40 millones de euros. Pero también uno de sus centrales, el argentino ‘Cuti’ Romero’, fue deseado por el conjunto rojiblanco durante todo el verano, aunque fue imposible su contratación.

- Arsenal (ING): Bayer Leverkusen (ALE) o Atalanta (ITA).

- Bayern Múnich (ALE): Bayer Leverkusen (ALE) o Atalanta (ITA).

- Liverpool (ING): Atlético de Madrid (ESP) o Galatasaray (TUR).

- Tottenham (ING): Atlético de Madrid (ESP) o Galatasaray (TUR).

- Barcelona (ESP): París Saint Germain (FRA) o Newcastle (ING).

- Chelsea (ING): París Saint Germain (FRA) o Newcastle (ING).

- Sporting de Portugal (POR): Real Madrid (ESP) o Bodo/Glimt (NOR).

- Manchester City (ING): Real Madrid (ESP) o Bodo/Glimt (NOR).

- Real Madrid (ESP): Sporting de Portugal (POR) o Manchester City (ING).

- Bodo/Glimt (NOR): Sporting de Portugal (POR) o Manchester City (ING).

- París Saint-Germain (FRA): Chelsea (ING) o Barcelona (ESP).

- Newcastle (ING): Chelsea (ING) o Barcelona (ESP).

- Atlético de Madrid (ESP): Liverpool (ING) o Tottenham (ING).

- Galatarasay (TUR): Liverpool (ING) o Tottenham (ING).

- Bayer Leverkusen (ALE): Arsenal (ING) o Bayern Múnich (ALE).

- Atalanta (ITA): Arsenal (ING) o Bayern Múnich (ALE).