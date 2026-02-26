Candidato a presidir el Barça promete un descuento de hasta el 75 % en los abonos

En una rueda de prensa celebrada en la sede de su candidatura, Font detalló lo que ha definido como "una de las propuestas estrella" del proyecto social de su programa, con el que pretende "incentivar la presencia de socios y socias en el estadio".

"Al inicio de cada temporada, cada abonado podrá elegir a tres socios de su entorno que no tengan abono, de tal manera que si, al final de temporada, entre los cuatros han asistido al 80 % de los partidos, ese abono tendrá un 50 % de descuento en la siguiente. Si ese grupo de socios vuelve a asistir otra vez al 80 % de los partidos en esta segunda temporada, al año siguiente ese abono tendrá ya un descuento del 75 %", explicó Font.

El líder de 'Nosaltres' (Nosotros, en catalán) indicó que esta medida pretende premiar "la fidelidad" de los socios culés por lo que, cuando un abono no alcance el 80 % de asistencia en una temporada, su coste volverá a ser del 100 % en la siguiente campaña.

En este sentido, Font se comprometió a que, si sale elegido presidente, la temporada 2026-2027 mantendrá el precio de los abonos que el Camp Nou tenía antes del traslado al Estadio Olímpico Lluís Companys para iniciar la construcción del Espai Barça.

Y también, a reformar los estatutos para que la directiva que quiera subir los abonos del Spotify Camp Nou necesite previamente la autorización de la Asamblea, que ya no será sólo de socios compromisarios, sino que tendrá un formato híbrido, para que pueda participar en la misma cualquier socio del club, aunque sea telemáticamente.

Víctor Font estima que estos descuentos en los abonos reducirán los ingresos por 'ticketing' del estadio en unos 10 millones de euros anuales (en el antiguo Camp Nou los abonos generaban unos 45 millones y con su propuesta serían unos 35 millones).

Sin embargo, considera que esos 10 millones de euros tendrán "poco impacto" para una entidad con un presupuesto de unos 1.200 millones y unos beneficios por temporada de entre 150 y 200 millones, tal como establece su plan de negocio.

Y que, además, podrán compensarse fácilmente con los ingresos que generen otros servicios en los días de partido, como los de hospitalidad y los palcos VIP del nuevo Spotify Camp Nou y la explotación del nuevo Palau Blaugrana y del negocio audiovisual, digital y de mercadotecnia.

"En la última década, el club ha incentivado al socio para que este liberara su asiento y así poder volver a comercializarlo para que lo utilizara gente que estaba de paso. Nosotros queremos hacer lo contrario", manifestó Font.

Y es que el empresario denunció que, en el regreso al Spotify Camp Nou, la directiva de Joan Laporta ha mantenido la misma política que implementó en el exilio de Montjuïc, "con un 50 % de entradas para socios y el otro 50 % reservadas a turistas".

"A los socios nos tratan como turistas. Tenemos que pagar ciento y pico euros por ver un partido contra el Oviedo. Y luego se quejan de que el socio está desmovilizado, algo que puede pasar cuando no hay interés en el que gobierna. Pero nosotros queremos hacer justo lo contrario, porque consideramos importantísimo que el Camp Nou vuelva a estar siempre lleno de socios", reflexionó.

Por otra parte, Víctor Font restó importancia al hecho de que Marc Ciria, otro precandidato a las elecciones, haya anunciado hoy que una encuesta interna hecha con 2.000 socios le sitúa con un 20 % de intención de voto, sólo por detrás de Laporta.

"Cada candidatura va enseñando encuestas donde va primero o segundo, pero al final, la primera encuesta de verdad son las firmas, que las tendremos en tres días, y veremos entonces cuántos apoyos tiene cada uno. Y la encuesta final es la del 15 de marzo, y es ahí donde queremos validar que hay una mayoría social que quiere el cambio", sentenció.