Ciria: "Somos la candidatura que más crece en intención de voto; hay partido"

Sin embargo, el líder de 'Moviment 42' se ha mostrado convencido, en la presentación de su proyecto de internacionalización para la entidad azulgrana, de que "hay partido" con vistas a los comicios del próximo 15 de marzo, ya que dicho sondeo le sitúa en segunda posición con una intención de voto de un 20%.

"En intención de voto, Laporta sigue ganando de muchísimo, pero somos los que más crecemos día a día en intención de voto. Tenemos que intensificar todo el esfuerzo para reducirlo. Hay partido y lo queremos jugar", ha reflexionado Ciria, quien ha desvelado algunos de los detalles de la encuesta que su precandidatura encargó a "una empresa independiente" durante el Barça-Levante del pasado domingo.

Ciria y su equipo afronta las elecciones como "una final de 'Champions' para salvar el club" y ha instado al empresario Víctor Font y al exdirectivo Xavier Vilajoana, los otros dos precandidatos que aspiran a discutirle la victoria a Laporta, que se sumen a su proyecto, que, en su opinión, ha presentado las "mejores" iniciativas para los socios.

"¿Por qué no puede haber una diversidad de proyectos en las elecciones? Esto no quiere decir que no estemos hablando con personas que creen que puede haber un acuerdo conjunto, pero nosotros no nos desviamos del camino, ya que hemos trabajado esta candidatura", ha argumentado Ciria, quien ha admitido que en las elecciones de 2021 votó a Laporta.

El próximo lunes, 2 de marzo, a las 21:00 horas, se cumplirá el plazo para que los aspirantes a la presidencia presenten las firmas para formalizar sus candidaturas. Necesitan un mínimo de 2.337 avales para ser declarados oficialmente como candidatos por la junta electoral el próximo día 5.

Ante la proximidad de esta fecha clave en el calendario electoral, en los últimos días los contactos entre los aspirantes para formalizar una candidatura unitaria se han multiplicado, según ha podido saber EFE de distintas fuentes conocedoras de las negociaciones entre los precandidatos.

En este sentido, Ciria considera que la única manera de combatir a Laporta es mediante la presentación de más propuestas como las que está poniendo encima de la mesa su precandidatura.

"A más gritos, más propuestas. Socio a socio estamos haciendo un recorrido por todo el país y vemos que los socios buscan algo más. Por eso crecemos, porque tenemos proyectos concretos con una finalidad inmediata", ha añadido.

La última propuesta que ha presentado este jueves en su sede ubicada a pocos metros del Spotify Camp Nou hace referencia al proyecto para que el Barcelona pase de ser "una marca global a una organización global".

En la presentación de este plan, el financiero barcelonés ha estado acompañado por el también socio barcelonista Oriol Molas, fundador de Orience International, una empresa especializada en asesoramiento para ofertar soluciones de movilidad global e inversión.

El plan de internacionalización de 'Moviment 42' prevé unos ingresos de 240 millones de euros más en los próximos cinco años a través de aumentar la presencia global del Barcelona como organización, adaptar los productos a distintas zonas geográficas y llegar a acuerdos con marcas internacionales de primer nivel.

"Hoy no hay plan internacional alguno. El plan que hay es abrir una sede en Georgia y otra en Kirguistán, llegando a acuerdos con personas e instituciones de muy dudosa reputación que utilizan el Barça para limpiar su imagen", ha lamentado Ciria.

Por ello, cree que propuestas como la que ha presentado hoy, basadas en incrementar ingresos, permitirán dar un "salto cualitativo" para proteger el modelo de propiedad de los socios y competir con los "clubes-estado" a nivel económico.

En este sentido, ha señalado que, de ganar las elecciones y aplicar su "plan de choque", el próximo verano podrá contar con 110 millones de euros "de caja libre", lo que permitirá al Barça gozar de 'fair play financiero' para reforzar el equipo entrenado por Hansi Flick.