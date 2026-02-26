El argentino Renzo Saravia sigue un plan específico de trabajo con el Valencia

Saravia, fichado por el Valencia hasta el final de temporada para suplir la baja de Dimitri Foulquier, se encontraba sin equipo desde enero después de finalizar su etapa en el Atlético Mineiro de Brasil, donde jugó su último partido el 7 de diciembre de 2025.

El primer entrenamiento como valencianista del defensa fue el miércoles y este jueves se ha ejercitado por segunda vez. Saravia ha comenzado trabajando con el grupo haciendo la parte inicial del entrenamiento, pero luego realizó trabajo específico, según explicaron a EFE fuentes del club.

Pese a ser agente libre, el argentino de 32 años explicó en su presentación que se encuentra bien físicamente, ya que ha seguido entrenándose en Argentina con un entrenador personal.

También explicó que el motivo de estar sin equipo, aunque tuvo ofertas de Brasil, Argentina y Catar, se debe a que priorizó a su familia y no quería apresurarse en tomar una decisión, aunque cuando llegó la posibilidad de fichar por el Valencia no dudó “ni un minuto”.